Посол РФ в США: Штаты не испорчены русофобией и готовы к диалогу

Вашингтон, 30 ноября. Анатолий Антонов считает, что регионы США, в отличие от Вашингтона, еще не пропитались токсичной русофобией. Именно с ними надо налаживать сотрудничество.

«Потенциал связей между двумя странами на уровне городов и регионов еще не реализован, — сообщил посол в ходе интервью для газеты San Francisco Examiner.

Статья приурочена к открытию российского-американского форума «Диалог Форт-Росс», который начнется 30 ноября.

Антонов заявил, что понадобится много сил, чтобы перевести диалог в конкретные проекты. Однако факт наличия социальных, гуманитарных и экономических взаимодействий между странами обнадеживает.

«Наша общая задача — всемерно взращивать эти ростки сотрудничества», — добавил дипломат.

Также он отметил, что на сегодня в США проживают до 5 млн русскоговорящих граждан.