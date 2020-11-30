Новый метод лечения туберкулеза может помочь онкобольным

Оттава, 30 ноября. Канадские ученые разработали новый эффективный метод лечения туберкулеза. Его также можно будет использовать при онкологических заболеваниях.

Метод заключается в блокировке бактерий туберкулеза от питательных веществ, необходимых для поддержания их жизни. Бактерии погибнут, если будут изолированы от основного источника питания.

Туберкулез становится все более устойчивым к различным медицинским препаратам. Канадские специалисты попытались найти более радикальный метод борьбы с болезнью. Они полагают, что их изобретение может быть эффективным также для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Исследователь из Ирака Тариф Фадхил Рахап недавно выяснил, что люди с туберкулезом быстрее справляются с коронавирусной инфекцией.