Главврач хабаровской поликлиники скончалась после заражения коронавирусом

Хабаровск, 30 ноября. Главный врач местной городской поликлиники №11 Вера Пак стала жертвой коронавирусной инфекции. Медик скончалась на 61-м году жизни от осложнений COVID-19.

Соболезнования родственникам и близким женщины, от лица всего врачебного сообщества, выразил исполняющий обязанности правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Он пожелал им стойкости и крепости духа. По его словам, Пак умерла в одном из COVID-госпиталей Хабаровска.

«На 61-м году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники №11», — написал политик в своем Telegram-канале.

В научном центре «Вектор» ранее сообщали, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. На данный момент специалисты центра исследуют влияние препарата на организмы пожилых и подростков.