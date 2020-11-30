Жительница ДНР избила медика за отказ проводить ее ребенку тест на COVID-19

Славянск, 30 ноября. Местная жительница оскорбила и жестоко избила медика за отказ проводить тест на коронавирус ее ребенку. Женщина разбила пульсометр и повредила сумку фельдшера.

Карета скорой помощи ночью приехала на вызов матери, которая пожаловалась на высокую температуру у своего малыша. Врачи принялись объяснять, что сотрудники бригады экстренной медпомощи ни при каких обстоятельствах не могут провести исследования.

«Агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру», — следует из сообщения областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

В ответ женщина принялась в грубой форме требовать желаемого, а вскоре и вовсе пустила в ход кулаки. Пострадавшей оказалась хрупкая девушка. По факту инцидента на место событий был вызван наряд правоохранителей и составлен протокол.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская ранее заявляла, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается и требует радикальных мер. По ее мнению, на Украине необходимо ввести долгосрочный локдаун.