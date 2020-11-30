Зачинщиков смертельного конфликта в школьном чате арестовали в Волгограде

Волгоград, 30 ноября. Устроившую смертельный конфликт в чате для родителей волгоградку поместили под домашний арест. Ее муж находится под стражей.

Супружеской паре из Волгограда предъявили обвинения в подстрекательстве и пособничестве преступления. Женщина помещена под домашний арест, а ее супруг находится под стражей до 24 января. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Супругам грозит от шести лет тюрьмы. Следственные мероприятия могут занять около двух–трех месяцев. В качестве доказательств вины могут быть использованы переписки из чата.

Трагедия произошла после конфликта в чате для родителей 23 октября. Участники беседы обсуждали дату проведения теста для школьников. Затем брат зачинщицы конфликта подкараулил мужчину из чата в банке и ударил кастетом по голове. Пострадавший умер, так и не приходя в сознание. Злоумышленник не стал скрываться и написал явку с повинной. Он находится под стражей до 24 декабря.

Недавно в Петербурге ссора в родительском чате привела к перестрелке. Участники конфликта были задержаны в Выборгском районе города.