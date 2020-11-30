Аналитики оценили вероятность снижения ставок по ипотеке в 2021 году

Москва, 30 ноября. Средние ставки по ипотеке в начале 2021 года могут снизиться. Об этом заявили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В следующем году, по словам аналитиков, средняя ставка на новые жилищные кредиты может опуститься до 6,8-7%. Если не учитывать льготную ипотеку, то речь пойдет о 7,4-7,5%. Дальнейшее снижение ставок эксперты не прогнозируют.

«Опустить ставки ниже не позволит необходимость поддерживать доходность вкладов — ключевого источника фондирования ипотеки», — подчеркнули аналитики.

Эксперты также оценили вероятность возникновения «пузыря» на ипотечном рынке в РФ. Этого, по их мнению, не произойдет.

Центробанк ранее допустил распространение в РФ ипотеки по плавающим ставкам.