Переболевшие COVID-19 стали чаще жаловаться на проблемы с памятью

Москва, 30 ноября. Врачи стали фиксировать большое количество жалоб на проблемы с памятью от переболевших коронавирусом пациентов.

В первые месяцы пандемии подобного явления не наблюдалось. Количество обращений выросло осенью, сообщил в беседе с журналистами хирург и реабилитолог Константин Лядов.

«Когда только появлялись эти больные, в апреле-мае, мы не видели пациентов с этими жалобами, то сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», – подчеркнул врач.

Невролог Александр Комаров назвал две причины появления таких симптомов. Они могут быть связаны с психосоматическими составляющими, а также с нейротоксическим действием коронавирусной инфекции.