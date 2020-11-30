Власти Эстонии рассказали о предназначении базирующихся в стране ВВС США

Таллин, 30 ноября. Власти Эстонии поддерживают присутствие на территории страны стратегического подразделения ВВС США. Об их предназначении рассказали в Минобороны республики.

Глава ведомства Юри Луйк в ходе рабочего визита на американскую базу отметил, что нахождение в государстве военного контингента США свидетельствует о готовности Вашингтона обеспечить безопасность НАТО и Эстонии. Кроме того, это доказывает стремление Белого дома укреплять двусторонние отношения с Таллином, передает пресс-служба министерства.

«Постоянное присутствие американских спецподразделений в Эстонии является ярким примером приверженности и готовности США защищать НАТО и Эстонию», — подчеркнул Луйк.

Накануне американскими аналитиками был назван худший истребитель ВВС США. Согласно экспертной оценке, им является F-22 Raptor. Только три из нескольких десятков категории воздушных судов оказались полноценно боеспособны.