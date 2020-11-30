Названы способы защитить личные данные на смартфоне от посторонних

Москва, 30 ноября. Для защиты смартфона лучше использовать функцию гостевого режима. Это позволит защитить личные данные, когда гаджет оказался в руках постороннего человека.

Функция гостевого режима доступна на Android-смартфонах от пятой версии и старше. Ее активация происходит через режим настроек. Функция скрывает все конфиденциальные данные пользователя, открывая доступ лишь к базовым приложениям. Она не позволит постороннему человеку увидеть фотографии, переписки и другие личные материалы владельца гаджета.

Пользователям устройств от Apple лучше использовать сложные комбинации из букв и цифр в код-пароле. Вместе с этим можно активировать двухфакторную идентификацию в учетной записи Apple. Владельцы iOS-гаджетов могут воспользоваться функцией удаления данных при неправильно введенном пароле. Однако перед этим необходимо настроить активацию синхронизации и дублирования личных данных в облачное хранилище, чтобы затем восстановить все удаленные материалы.

Эксперты Роскачества ранее рассказали о способах сделать качественный снимок на камеру телефона. Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам.