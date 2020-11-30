Россиянам напомнили правила сдачи ПЦР-теста на коронавирус

Москва, 30 ноября. Пациентам перед сдачей ПЦР-теста на наличие коронавируса в организме необходимо следовать нескольким рекомендациям. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Следуя правилам, можно максимально снизить риск получения ложного результата исследования. Для этого пациентам важно отказаться от употребления пищи и питья за 3-4 часа до взятия мазков. Также за два дня до процедуры следует исключить курение и алкоголь, так как вероятность выявления возбудителя COVID-19 резко сокращается.

«Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа», — добавили в ведомстве.

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али ранее назвал два ключевых симптома наступления тяжелой формы коронавирусной инфекции. Об ухудшении динамики может говорить затрудненное дыхание и высокая температура тела.