Донецк, 30 ноября. Среди Вооруженных сил Украины продолжают фиксироваться случаи дедовщины. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Украинские боевики 44-летний Ткаченко и 23-летний Тарасенко из роты огневой поддержки 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты издевались над новобранцем Леонтьевым за отказ скидываться в «общак». Молодой человек подвергался физическому и моральному насилию со стороны вышеуказанных сослуживцев.

Затем Леонтьева вновь избили, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Все издевательства были сняты на камеру мобильного телефона. Пострадавшему диагностировали травмы головы и ожоги ног. Он был доставлен в медицинский госпиталь Дзержинска.

Участники нападения на новобранца прибыли на службу из Одесской области. Главные зачинщики Ткаченко и Тарасенко ранее уже отбывали наказание за совершение преступлений.

Командование бригады ВСУ пыталось умолчать о случившемся, но врачи из Дзержинска не поверили их словам. Медики обратились с заявлением в полицию, в связи с чем Ткаченко и Тарасенко были задержаны.

ВСУ ранее разграбили цех по производству пластиковых окон в районе Донецка. Они запретили работникам заходить на территорию производства и использовали его для хранения тяжелого вооружения.