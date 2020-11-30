Банковские вклады россиян выросли во время пандемии коронавируса

Москва, 30 ноября. Депозиты жителей РФ выросли с апреля по сентябрь 2020 почти во всех регионах страны. Пандемия коронавируса этому не помешала.

Сложный в экономическом плане год привел к потере части доходов у большого количества россиян. Из-за этого мог случиться отток вкладов, но они продолжили расти. На это указывают результаты рейтинга РИА Новости.

В номинальном выражении объем банковских вкладов вырос на 7,1% или на 2,2 трлн рублей. Во время острой фазы коронакризиса рост составил 1,3 трлн рублей.

Аналитики считают, что прирост мог быть больше. Из-за снижения ставок по депозитам россияне стали искать возможность получить больший процент от своих сбережений. В связи с этим произошел бум инвестиций физических лиц на фондовом рынке.

Финансовые эксперты ранее спрогнозировали увеличение средних ставок по депозитам в РФ.