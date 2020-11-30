Своевременная замена масла минимизирует затраты на ремонт машины

Москва, 30 ноября. Водители могут сэкономить на ремонте автомобиля, если будут устранять проблему вовремя. Эксперты рассказали, как правильно следить за машиной.

Важно своевременно устранять поломки, которые возникли с автомобилем. Если обратиться в сервис вовремя, то это может значительно улучшить ситуацию. Особенно это касается коррозии и проблем с мотором. Зачистить незначительный след ржавчины гораздо дешевле, чем красить часть кузова в дальнейшем.

Также нужно пользоваться качественными расходными запчастями и материалами, не забывая менять масло в срок. Эксперты порекомендовали водителям завести дневник с записями о ремонте, поскольку это может сократить время на поиск проблемы.

Выбирая автосервис лучше прочитать отзывы клиентов и изучить стоимость услуг. Необходимо заранее договариваться о конечной цене за ремонт. Если обнаружится дополнительная неисправность, то мастер должен обсудить ее устранение с автовладельцем.

Недавно автомобильные эксперты предупредили, что в 2021 году машины могут подорожать. Средневзвешенная цена вырастет примерно на десять процентов.