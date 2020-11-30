Появившийся на публике с тростью Меньшиков рассказал о своем здоровье

Москва, 30 ноября. Российский актер Олег Меньшиков впервые появился на публике после болезни. Он пришел на открытие ГУМ-катка на Красной площади вместе с женой.

Меньшиков опирался на трость, но при этом был в отличном расположении духа. Актер признался, что у него сейчас нет проблем со здоровьем.

«Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!» — подчеркнул звезда «Покровских ворот».

У стен Кремля каток открыли в 15-й раз. На торжественное мероприятие по этому случаю пришли Марина Зудина, Юлия Пересильд, Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Внимание публики было приковано к Меньшикову и его жене Анастасии Черновой. Актер уже давно не появлялся на людях из-за болезни.

В начале ноября этого года Театр им. М. Н. Ермоловой отменил все спектакли с участием Меньшикова. Была названа причина — «по состоянию здоровья актера».

Год назад Олег Меньшиков получил тяжелую травму ноги. Это произошло во время спектакля. Боль в ней периодически дает о себе знать.

Народному артисту России 8 ноября исполнилось 60 лет. Раньше в свой день рождения он всегда выступал на сцене родного театра. В этом году его планы изменились из-за проблем со здоровьем.

На всю страну Меньшиков прославился после выхода на экраны фильма Михаила Козакова «Покровские ворота». Он сыграл роль студента Костика.

Актер всегда избирательно относился к работе в кино. В низкосортных фильмах ради денег он не снимался. Репутация и внутренние принципы были для него на первом месте.