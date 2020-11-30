Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после травмы

Вашингтон, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп в Twitter поддержал своего соперника демократа Джозефа Байдена, которому потребовалась медицинская помощь из-за травмы.

Глава американского государства ретвитнул запись, в которой сообщается, что Байден покинул ортопедический центр. На видео видно, что демократ прихрамывает и старается идти очень аккуратно.

«Выздоравливай скорее!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Джозеф Байден подвернул ногу во время игры со своей собакой Мейджером. На следующий день демократа отвезли к врачу, который подтвердил растяжение лодыжки, а также обнаружил небольшие переломы костей правой стопы. Политику какое-то время придется передвигаться в специальном бандаже.