Япония из-за пандемии COVID-19 увеличит затраты на Олимпиаду «Токио — 2020»

Токио, 30 ноября. Затраты на антикоронавирусные меры в рамках летних Олимпийских и Паралимпийских игр превысят 950 млн долларов. Часть суммы выделит правительство Японии.

Бюджет предполагает расходы на приобретение дополнительного медицинского оборудования, а также разработку и реализацию эффективной системы тестирования. Изначально на организацию соревнований планировалось потратить порядка 12,3 млрд долларов. Но перенос игр на следующий год из-за пандемии COVID-19 спровоцировал увеличение затрат.

Организационный комитет Олимпиады ранее принял решение о предоставлении организаторам мероприятий еще почти 2 млрд долларов. В общей сложности бюджет игр составит более 15 млрд долларов.

Планировалось, что Олимпиада в Токио пройдет в период с 24 июля по 9 августа текущего года. Однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на следующий год, но название «Токио-2020» осталось неизменным.

Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии ранее возросло до критической отметки в японских стационарах. За минувшие сутки медучреждения сообщили о 462 подобных случаях.