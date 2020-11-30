МВД подготовило новый перечень навыков для экзамена на водительские права

Москва, 30 ноября. Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило новый перечень навыков, требуемых для успешного прохождения экзамена на водительские права.

Список содержит 19 пунктов. Одним из обязательных умений будущего автомобилиста авторы документа считают способность разворачиваться в ограниченном пространстве, в частности при движении задним ходом. Также экзаменуемые должны уметь правильно проехать по территории регулируемых и нерегулируемых перекрестков, плюс по железнодорожному переезду.

«(Прим.ред. — Кроме этого, важны) навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы», — сказано в документе.

В перечень вошли и те навыки, которые проверялись изначально. К ним относятся парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, торможение и начало движения на подъеме и спуске, и параллельная паркова.

Новые правила выдачи водительских прав вступят в силу с 3 декабря. Документ уточняет требования к удостоверению автомобилиста и свидетельству о регистрации.