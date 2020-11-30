Запуск ракеты «Союз» со спутником Falcon Eye отменен из-за непогоды

Кайенна, 30 ноября. Запуск ракеты-носителя «Союз» со спутником Falcon Eye отменен из-за несоответствующих погодных условий. Старт с космодрома Куру перенесен на завтра.

Запуск ракеты планируется осуществить в 4:33 по московскому времени. Событие во Французской Гвиане будет транслироваться на сайте компании Arianespace. В организации ранее отметили значимость миссии, реализованной при помощи «Союза». Она станет третьей в текущем году.

«Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра», — заявил гендиректор Arianespace Стефан Израэль.

Пуск ракеты-носителя с космодрома во Франции ранее был перенесен на сутки. Об изменении даты старта уведомил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.