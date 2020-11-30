Синоптики обещают аномальное похолодание в ряде российских регионов

Москва, 30 ноября. Резкое похолодание наступит в Саратовской, Свердловской, Омской, Астраханской областях, а также в Татарстане, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в указанных регионах, по словам Вильфанда, ухудшится в течение недели. Столбик термометра опустится на 5–10 градусов от привычной нормы.

В основном аномальное похолодание придет на юго-восток европейской части России. Екатеринбург, Оренбург, Курган, Омск, Новосибирск также настигнут заморозки. Там, по словам метеоролога, ожидается температура 20–25 градусов со знаком минус.

Роман Вильфанд недавно сообщал, что азиатскую часть России накрыла аномально теплая погода. Атлантический воздух прошел по северному побережью Азиатской части и проник в Красноярск, на север Сибири и в Якутию.