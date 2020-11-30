Температура и одышка названы главными симптомами тяжелой формы COVID-19

Москва, 30 ноября. Высокая температура и затрудненное дыхание у пациента с COVID-19 могут свидетельствовать о наступлении тяжелой формы заболевания.

Первым симптомом ухудшения состояния пациента является повышенная температура тела. Если показатель на протяжении нескольких дней больше 38 градусов, то, скорее всего, в организме начался «каскад биохимических реакций». Такой процесс еще называется цитокиновым штормом, отметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Это каскад биохимических реакций, в котором задействованы факторы, «отвечающие» за воспалительные процессы в организме», — объяснил специалист.

Проблемы с дыханием — второй признак обострения динамики коронавирусной инфекции. Это может говорить о растущей площади поражения в легких.

Еще 74 пациента с COVID-19 скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в России выявили свыше 2,2 млн случаев заражения, подтверждает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.