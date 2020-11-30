Проханов о Трегубовиче: «Работа с мастером оказалась подарком судьбы»

Москва, 30 ноября. Выдающемуся кинорежиссеру Виктору Трегубовичу исполнилось бы 85 лет 30 ноября 2020 года. Актер Сергей Проханов поделился воспоминаниями о работе с мастером.

Фильмы Трегубовича вошли в «Золотой фонд» отечественного кинематографа. К ним относятся такие картины, как «На войне как на войне», «Хмель», «Вот моя деревня», «Магистраль» и другие. Поработать с режиссером удалось и «Усатому няню» — актеру Сергею Проханову. Теплыми воспоминаниями артист поделился с журналистами Федерального агентства новостей.

«Мне посчастливилось трижды работать с Виктором Ивановичем Трегубовичем, две картины из трех мне особенно дороги — это «Магистраль» и «Трижды о любви», — отметил деятель искусства.

Картина «Трижды о любви» снималась в Сибири на родине режиссера. Создание фильма проходило при плохих погодных условиях и вдалеке от города. Несмотря на сложности, это было прекрасное время, считает Проханов. Трегубович стал для молодого актера настоящим «киноотцом».

«Я искренне, сыновне полюбил этого сибиряка. Да, режиссер Трегубович — истинный сибиряк. Да мы и снимали в родных его местах», — вспомнил «Усатый нянь».

Проханов также рассказал, какой удивительный народ живет в Сибири. Сельские люди согласились поучаствовать в массовых сценах фильма бесплатно по первой просьбе знаменитого режиссера, чтобы выручить земляка.

«Виктор Иванович попросил помочь жителей села сняться в массовых сценах и в эпизодах, признавшись, что денег не так много, чтобы заплатить за съемки», — рассказал актер.

Трегубович был строгим и требовательным. Его уважали не только молодые артисты, но и «могучие сибирские мужики», признался Проханов. При этом работа с мастером оказалась подарком судьбы, передает слова актера ФАН.