Билан с топором в руке напугал юных участников конкурса «Синяя птица»

Москва, 30 ноября. Певец Дима Билан предстал в новом амплуа на детском конкурсе талантов «Синяя птица». Он попробовал себя в роли метателя топора.

Билану понравилось, как юные участники конкурса играючи метали ножи точно в цель. Он решил попробовать себя в одной из самых опасных спортивных дисциплин и тут же получил от конкурсантов мастер-класс.

После короткого инструктажа певец взял в руки ножи. Попасть в «яблочко» ему удалось с первой попытки. Этого Билану оказалось мало. Тогда артисту предложили метнуть топор.

Ведущая Дарья Златопольская отошла от певца на максимальное расстояние. Ее примеру последовали маленькие участники конкурса. За результат волновались и члены жюри — Денис Мацуев, Сергей Безруков и Николай Цискаридзе.

Все волнения оказались напрасными. Билан метнул топор прямо в цель.

«Дима, ты — талант! У тебя начинается новая карьера метателя топоров!» — заявила ведущая.

Мацуев в шутку назвал певца «типичным Раскольниковым». Тот отметил, что «новичкам везет».

Билан признался, что у него были серьезные проблемы из-за звездной болезни. Это произошло после победного выступления на Евровидении в 2008 году. Ему казалось, что весь мир крутится только вокруг него. Певец легко поверил в собственную исключительность. Это отразилось на его отношениях с родственниками. Со временем музыканту удалось победить звездную болезнь и теперь он советует молодым исполнителям воспользоваться его примером, не витать в облаках и не зазнаваться.