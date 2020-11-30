Рыбин рассказал о сильных переживаниях скончавшегося музыканта «Дюны»

Москва, 30 ноября. Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о причинах смерти своего коллеги Андрея Апухтина. Музыкант, по его словам, очень переживал из-за отмены концертов.

В начале пандемии коронавируса «Дюна», как и другие музыкальные коллективы страны, осталась без выступлений. Апухтин проработал в группе более 30 лет и сильно переживал из-за отмены концертов.

Появились слухи, что клавишник умер от COVID-19. Рыбин опроверг эти сведения. Он рассказал, что музыкант скончался во время прогулки. До этого у него возникли проблемы с сердцем.

Точную причину смерти сам Рыбин назвать пока не может. Лидер «Дюны» призвал дождаться вердикта судмедэкспертов.

В «Дюну» Апухтин пришел в 1991 году. С его помощью группа записала свои известные хиты, включая «Коммунальную квартиру».

О смерти музыканта в соцсети сообщила жена Рыбина певица Наталья Сенчукова. Она призналась, что для всех эта печальная новость стала неожиданной.

Рыбин и Сенчукова весной жаловались на безденежье. Звездная пара призналась, что не припасла на такой случай финансовую подушку безопасности. Они даже хотели продать теплоход, чтобы выбраться из плачевной ситуации с финансами. Летом концерты возобновились, и музыканты поправили свое положение.

Сенчукова рассказала, что темный этап их жизни остался позади. В деньгах их семья больше не нуждается, но на прежний уровень доходов им пока не выйти.

Недавно появились сведения, что Рыбин и Сенчукова задумались о продаже своего родового гнезда в Подмосковье. Певица позже назвала эту информацию сплетнями.