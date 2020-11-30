Настя Каменских устроила жаркую фотосессию в нижнем белье

Киев, 30 ноября. Украинская певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в нижнем белье. Фанаты осыпали звезду комплиментами.

Каменских несколько дней назад официально презентовала клип на композицию Vibe. В нем она предстала в длинном блестящем платье серебристого цвета и черной кожаной куртке. Однако новый образ певицы значительно отличается от этого.

На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий. Все они выполнены в стиле нуар. Каменских позирует в атласном нижнем белье сиреневого цвета с перчатками до локтя. Полуобнаженное тело певица прикрывает пушистой шубкой в цвет белья. Дополняют образ черные уложенные волосы, чулки и дерзкий макияж с акцентом на глаза.

«А вы уже смотрели Vibe? Расскажите, какие эмоции вы ощутили от этой песни и видео? Какой момент отозвался в сердце больше всего?» — подписала фото Каменских.

Всего за четыре часа публикация звезды набрала почти 56 тысяч лайков и огромное количество восхищенных комментариев. Поклонники пришли в восторг от сексуального и смелого образа певицы.

«Богиня», — написала фанатка.

«Какая шикарная вы!» — отметила поклонница.

«Настя ты просто огонь!» — добавил фолловер.

«Вы очень красивая, я ваша фанатка», — призналась подписчица.

Настя Каменских часто участвует в откровенных фотосессиях. Певица активно занимается спортом и придерживается здорового питания. Она регулярно демонстрирует подписчикам свое подтянутое тело. Многие фанаты признаются, что знаменитость мотивирует их на занятия спортом.