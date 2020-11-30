Глава Ленобласти пообещал помочь пострадавшим из-за взрыва во Всеволожске

Всеволожск, 30 ноября. Власти Ленинградской области помогут восстановить пострадавшие из-за взрыва квартиры в жилом доме на проспекте Добровольского.

Губернатор региона Александр Дрозденко также пообещал выделить из бюджета средства на проведение ремонтных работ в многоэтажном доме. В скором времени в здании состоится анализ помещений для оценки необходимых ресурсов в рамках восстановительных мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Сейчас решается вопрос о размещении жильцов, которые по результатам проверки не могут остаться в своих квартирах. Администрация предоставит им места в отелях, отметил глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Взрыв произошел на 12-м этаже одного из домов на территории микрорайона Южный. В результате начался пожар, который вскоре успешно локализовали прибывшие на место происшествия пожарные. Спасатели эвакуировали из дома примерно 40 человек. Погибших в результате инцидента нет. Известно, что от взрыва пострадал ребенок, он получил несколько порезов.