Телеведущий Ивлев объяснил свой уход от жены к молодой студентке

Москва, 30 ноября. Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев впервые прокомментировал свой развод с супругой Марией.

Константин Ивлев редко говорит о своей личной жизни, но теперь решился на признание. На это его подтолкнула бывшая супруга Мария, которая сделала несколько скандальных заявлений в социальных сетях.

Информация о проблемах в семье супругов появилась весной. Инициатором развода стала Мария, которая обвинила мужа в изменах. Несколько месяцев назад она заявляла, что Ивлев якобы бросил ее детей ради молодой студентки московского вуза Валерии Куденковой.

Сам телеведущий признался, что уже давно думал о расставании с женой. В их паре несколько лет копились негативные эмоции, которые в итоге привели к разладу в семье. Ивлев опроверг слова жены о том, что он бросил детей и ничего им не оставил.

«Никого я не кидал, ничего ни у кого не отбирал. Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера», — пояснил телеведущий.

Сейчас Ивлев почти не поддерживает отношения с бывшей женой, но регулярно видится с детьми. Сын и дочь ведущего хорошо приняли молодую избранницу отца. Они часто ездят отдыхать вместе.

Константин Ивлев прожил в браке с женой Марией 23 года. Они воспитывают общих детей, сына Матвея и дочь Машу. Сейчас 46-летний ведущий строит отношения с 28-летней возлюбленной.

Ивлев признался, что готов жениться на журналистке Валерии Куденковой. Телеведущий хочет укрепить их отношения венчанием. Бывшая жена телеведущего Мария пыталась добиться венчания от Ивлева, однако он оттягивал этот момент.