Пациенты с COVID-19 стали жертвами халатного отношения медиков на Украине

Львов, 30 ноября. Неподготовленность местных медиков стоила двух жизней пациентов с COVID-19. Сотрудники не приняли необходимые меры после отключения электричества.

Трагедия произошла вечером в центральной районной больнице Львовской области. В результате блокировки электроснабжения перестали функционировать аппараты вентиляции легких. Работники медучреждения начали вручную проводить больным коронавирусной инфекцией вентиляцию легких с помощью дыхательных мешков. Для двух зараженных предпринятых мер оказалось недостаточно, прокомментировал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Должностные лица... не приняли необходимые меры своевременно: в частности сеть не была запитана от имевшегося в больнице электрогенератора», — отметили в полиции Львовской области.

По факту инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство по неосторожности и служебная халатность. Жертвами оказались 66-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Накануне стало известно о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил о 1520 заболевших за сутки.