Бывшая избранница Сереги обвинила рэпера в неверности и домашнем насилии

Москва, 30 ноября. Бывшая избранница Сереги раскрыла правду о жизни с известным рэпером. На шоу «Звезды сошлись» она призналась, что артист часто изменял и поднимал на нее руку.

Все началось, когда девушке понадобился компьютер Сереги. Открыв его, она увидела переписку с другой женщиной, которая позднее подтвердила догадки о романтических связях со знаменитостью. Вскоре выяснилось, что эта не первая девушка, с которой рэпер изменял своей избраннице. Однако этот факт почти никак не повлиял на отношения пары. По словам участницы программы, она приняла неверность возлюбленного из-за сильных чувств к нему.

Первый раз, когда рэпер ударил сожительницу, произошел на глазах его матери. В ходе словесной перепалки Серега дал девушке пощечину. Увидев это, мама артиста спросила у пострадавшей: «А что ты болтаешь такое?».

Сильнее всего он избил избранницу в первый день после Нового года. В результате ссоры певец начал писать друзьям возлюбленной провокационные сообщения. В этот момент они находились в разных местах. Когда женщина приехала к нетрезвому рэперу, то случайно спровоцировала его на агрессию: обратилась к нему в шуточной форме.

«Он перевернул меня и начал избивать несколько часов. Прям укладывает меня на лопатки и начинает бить по голове руками… После я две недели сидела в этом доме, не могла выйти, меня никто не отпускал», — рассказала жертва.

Заявление в правоохранительные органы она так и не написала. Хотя спустя столько времени осознает, что это было нужно сделать.

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