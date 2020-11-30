Похудевшая Лолита удивила фанатов роскошным образом

Москва, 30 ноября. Российская певица Лолита Милявская примерила черное платье и продемонстрировала поклонникам точеную фигуру.
Лолита не так давно развелась со своим супругом Дмитрием Ивановым. Многие отметили, что после развода звезда стала выглядеть намного лучше. Она сбросила лишние килограммы и стала чаще улыбаться. Сейчас 57-летняя знаменитость выглядит как модель с модной обложки.
В последнем своем видео в социальной сети Instagram певица предстала перед поклонниками в роскошном черном платье. Оно выполнено по фигуре и подчеркивает достоинства Лолиты. Платье усыпано блестящими камнями, а смелое декольте добавляет образу пикантность. В подписи к видео артистка пожелала подписчикам хорошего настроения.
«Огоньки! Прекрасное настроение, которое передаем Вам с Колей (Цискаридзе. — Прим. ФАН)», — написала Лолита.
Поклонники пришли в восторг от образа певицы. Фанаты осыпали звезду комплиментами и добрыми словами. Подписчики обратили внимание, что в последнее время Лолита выглядит особенно женственной и утонченной. Некоторые даже сравнили ее фигуру с тростинкой.
«Какая же ты шикарная», — добавил поклонник.
«Хороша, Лолочка! Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» — отметила подписчица.
Многие российские звезды активно готовятся к съемкам новогодних огоньков, и Лолита не стала исключением. Недавно она представила видеозапись, на которой позирует в пышном бальном платье. В таком образе она принимала участие в подготовке праздничного представления на Новый год. Певица призналась, что хотела бы жить во времена таких нарядов.