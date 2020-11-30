ВСУ разграбили цех по производству пластиковых окон вблизи Донецка

Донецк, 30 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины из 56-й отдельной мотопехотной бригады разграбили цех по производству пластиковых окон в поселке Пески недалеко от Донецка.

Чуть больше месяца назад украинские военные закрыли доступ сотрудников в цех. Они объяснили свое решение «соображениями безопасности». Территорию производства и цех они использовали в качестве места для хранения вооружения.

Сейчас цех по производству пластиковых окон полностью разграблен военными ВСУ, заявили в Управлении Народной милиции ДНР. Последние пять лет он занимался выпуском оконного оборудования и пластиковых труб.

Украинские военные все чаще отказываются воевать в Донбассе. Призывники не приходят на медицинский осмотр и всячески пытаются «откосить» от службы.