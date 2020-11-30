Президент Бразилии заявил о случаях фальсификации на выборах в США

Бразилиа, 30 ноября. Многочисленные случаи фальсификации выявлены в ходе избирательного процесса в США. На это во время общения с прессой указал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Осведомленные источники политика подтвердили информацию о мошенничестве при подсчете голосов на американских выборах президента. Однако обнаруженные нарушения вряд ли бы могли изменить окончательные результаты голосования, уверен политик. При этом он допускает, что последнее слово при выборе нового главы государства останется за Верховным судом США.

«СМИ не говорят, но у меня есть собственные источники информации, не буду их называть. Там действительно были многочисленные случаи фальсификации», — заявил Болсонару.

О массовых фальсификациях на выборах США ранее сообщил действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Доказательствами этого располагают республиканцы, отметил он.