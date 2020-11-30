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Глава ДНР оценил успехи военных Народной милиции за летний период обучения

Глава ДНР оценил успехи военных Народной милиции за летний период обучения

Донецк, 30 ноября. Военнослужащие Народной милиции ДНР продемонстрировали успехи в рамках учебно-тактических занятий. Достижения свидетельствуют о высокой подготовленности кадров.

Внимание на это обратил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Командование Народной милиции предоставило результаты за летний период обучения и рассказало о приоритетных задачах на будущий год, уведомили в пресс-службе Верховного главнокомандующего.

«Народная милиция готова к выполнению учебных и боевых задач любой степени сложности в любой обстановке», — отметил Пушилин во время церемонии подведения итогов.

Нововведения на территории Украины вызвали опасение у Пушилина. Речь идет о принудительном переселении граждан РФ под предлогом угрозы со стороны «государства-агрессора». Новый документ направлен на сокрытие так называемых концлагерей для россиян, так как теперь жители Крыма и Донбасса, которые получили паспорта РФ, рискуют жизнью при посещении подконтрольных Киеву территорий.

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