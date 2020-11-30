Донецк, 30 ноября. Военнослужащие Народной милиции ДНР продемонстрировали успехи в рамках учебно-тактических занятий. Достижения свидетельствуют о высокой подготовленности кадров.

Внимание на это обратил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Командование Народной милиции предоставило результаты за летний период обучения и рассказало о приоритетных задачах на будущий год, уведомили в пресс-службе Верховного главнокомандующего.

«Народная милиция готова к выполнению учебных и боевых задач любой степени сложности в любой обстановке», — отметил Пушилин во время церемонии подведения итогов.

Нововведения на территории Украины вызвали опасение у Пушилина. Речь идет о принудительном переселении граждан РФ под предлогом угрозы со стороны «государства-агрессора». Новый документ направлен на сокрытие так называемых концлагерей для россиян, так как теперь жители Крыма и Донбасса, которые получили паспорта РФ, рискуют жизнью при посещении подконтрольных Киеву территорий.