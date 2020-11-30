Американские журналисты усомнились в способности США защитить свои интересы

Вашингтон, 30 ноября. Журналисты издания The Daily Signal изучили материал под названием «Индекс военной силы США за 2021 год».

Автором документа является фонд «Наследие». В нем дается оценка степени готовности США бороться за свои национальные интересы и противостоять внешним угрозам. Изучившие материал американские журналисты усомнились в наличии у США достаточных мощностей для выполнения этих целей.

Корпус морской пехоты и возможности военно-воздушных сил США удостоились «посредственной» оценки, говорится в «Индексе-2021». Сухопутные войска получили аналогичную оценку, а их возможности были названы «слабыми». Недалеко ушли Военно-морские силы США. В документе сказано, что их мощности не хватит для защиты интересов страны и ее союзников по всем направлениям.

Журналисты считают, что в будущем Вашингтон сосредоточит внимание на социальных программах, а военные расходы уйдут на второй план. Это помешает в достаточной мере выполнить стратегии в области безопасности страны.

США ранее испытали систему подвеса для гиперзвуковой ракеты на бомбардировщике B-1B. Это были первые за последние 30 лет испытания данного бомбардировщика с подвесом вооружения на внешнем пилоне.