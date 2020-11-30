Байден находится под наблюдением врачей после неосторожной игры с собакой

Вашингтон, 30 ноября. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подвернул лодыжку во время субботнего развлечения со своим псом Мейджером.

Демократ в свои 78 лет был неосторожен во время игры с собакой и поскользнулся, повредив ногу, сообщили представители Байдена. На следующий день политика отвезли к врачу.

«Его осмотрит врач-ортопед», — информировала пресс-служба.

Журналисты сопровождали кортеж демократа, но выйти из микроавтобуса им не разрешили. Пострадавшего политика репортеры не видели.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил Байдена, что ему необходимо сначала доказать, что все 80 миллионов американцев действительно голосовали за него, а потом заявлять о своей победе.