Ирландский ритейлер открыл предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 на несколько часов

Москва, 30 ноября. Страница с предзаказом игры S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась на официальном сайте ирландского ритейлера GameStop. Однако через несколько часов ее удалили.

Некоторые пользователи успели сделать скриншоты страницы с предзаказом. Многие не поняли причину произошедшего. Менеджер компании GSC Game World сообщил, что это был тест, который помог разработчикам изучить спрос на игру. Однако на сайте GameStop была указана стоимость игры — 69.99 евро. По словам менеджера, эта цена не является окончательной.

На днях сообщалось, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм попал на обложку специальной версии футбольного симулятора FIFA 21. В последний раз он был лицом игры FIFA 98: Road to World Cup.