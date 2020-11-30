Полина Гагарина показала сексуальную походку в блестящем платье

Москва, 30 ноября. Певица Полина Гагарина восхитила фанатов своим новым видео. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео снято во время подготовки к важному мероприятию. На нем артистка примеряет образ для вручения одной из премий. Она запечатлела на камеру момент своего закулисного дефиле.

«Когда прилетела с отдыха с кучей энергии, концерты перенеслись, а энергию надо, знаете ли, куда-то девать! Вот теперь так проходят примерки к премиям», — написала певица.

Гагарина выбрала для мероприятия блестящее черное платье в пол с глубоким разрезом. Наряд идеально подчеркивает стройные ноги и хрупкие плечи артистки. Дополняют образ босоножки на высоком каблуке телесного цвета, золотые часы и легкие светлые локоны.

Во время дефиле артистка шагает походкой от бедра и гладит руками тело. Затем она прислоняется к большому зеркалу и игриво смотрит в камеру. В конце ролика Гагарина уже не может сдержать эмоции и начинает смеяться.

Поклонники оценили чувство юмора и точеную фигуру звезды. За сутки публикация набрала почти миллион просмотров и огромное количество комментариев. Некоторые из подписчиков не упустили возможности высказаться о слишком, по их мнению, худом теле артистки.

«Безупречна и гармонична, как всегда», — написала фанатка.

«Шарлиз Терон нервно курит в углу», — отметила поклонница.

«Грация кошки», — добавила подписчица.

«Накормите по-человечески простой и вкусной едой Полину, пока она не переломилась как ветка», — написал фолловер.

Полина Гагарина ранее намекнула на карьеру оперной певицы. Она поинтересовалась у поклонников, что они думают об этой идее.