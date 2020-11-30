Раскрыта предварительная причина мощного взрыва в жилом доме во Всеволожске

Всеволожск, 30 ноября. Сильный хлопок раздался вечером в одном из жилых домов микрорайона Южный. Причиной стал взрыв газового баллона, используемого в работе с натяжными потолками.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил доследственную проверку по факту инцидента. Информацию об этом подтверждает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сообщение о взрыве на проспекте Добровольского поступило диспетчеру в 21:40 по московскому времени. В результате происшествия утеплитель, гипсокартон и другие материалы отбросило на полсотни метров, рассказали очевидцы.

Взрыв произошел в квартире на одном из последних этажей многоквартирного здания. В этот момент в ней находилась девушка. По неофициальной информации, пострадавших и жертв нет.