Доктор Мясников рассказал о «предках» коронавируса

Москва, 29 ноября. Коронавирус не был создан искусственно, так как на 75% похож на предыдущие инфекции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников на своем сайте.

Низкая смертность от COVID-19 говорит о том, что новый вирус не имеет ничего общего с биологическим оружием, которое создали искусственным способом, считает специалист. Начало пандемии было ожидаемым, так как о появлении инфекции специалисты говорили уже давно.

«Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75% он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — заявил доктор.

Недавно Мясников предрек скорое начало новой эпидемии. Врач считает, что человечеству грозит «птичий» или «свиной» грипп, который истребит 35-40% населения Земли.