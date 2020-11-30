Выход РФ на плато по COVID-19 может произойти до конца 2020 года

Москва, 29 ноября. Россия может выйти на плато по COVID-19 при благоприятном стечении обстоятельств уже в декабре, заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В настоящее время наблюдается увеличение количества случаев COVID-19. Ситуация тем не менее остается под контролем, рассказал «Известиям» Волчков.

«Какого-то драматического прироста нет — 10–15% в неделю. Думаю, есть небольшие предпосылки ожидать, что конец ноября и первая неделя декабря станут последними такими периодами», – подчеркнул эксперт.

Многое зависит от того, как в РФ пройдет встреча Нового года. Празднование в кругу друзей может, как отметил Волчков, увеличить число инфицированных.

За неделю в России, по данным портала Infox, количество случаев COVID-19 составило почти 180 тысяч. За этот период число инфицированных увеличилось на 10%.

Центр «Вектор» недавно анонсировал промышленный выпуск вакцины от коронавируса. По словам гендиректора центра Рината Максютова, это может произойти уже в декабре 2020 года.