Автор первого гола ЧМ-2002 по футболу Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

Бывший футбольный игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер на 43-м году жизни во Франции. По предварительным данным, футболист скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Хавбек стал известен многим футбольным болельщикам после гола в ворота французской сборной на чемпионате мира в 2002 году. В составе сборной Сенегала футболист провел в общей сложности 63 игры, в которых он оформил 11 голов.

Диоп долгое время боролся с болезнью Шарко-Мари-Тута, которая поражает периферическую нервную систему. Свои соболезнования в связи со смертью футболиста выразила Международная федерация футбола FIFA.

Недавно фанатов футбола потрясла еще одна новость: скончался аргентинский футбольный игрок Диего Марадона. Он умер в возрасте 60 лет из-за сердечного приступа в своем доме, который находится в Сан-Андресе, передает Infox.