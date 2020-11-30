Переболеть COVID-19 могли около 45% населения России

Москва, 29 ноября. Перенести заражение коронавирусом могли до 45% россиян, что важно для формирования коллективного иммунитета.

Говорить о формировании коллективного иммунитета к вирусу можно после 60–70% переболевших. Результаты исследований новосибирского научного центра «Вектор» показывают, что 20–45% жителей России переболели COVID-19 или сталкивались с ним.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2,26 млн пациентов с коронавирусом. Этот показатель составляет менее 2% от общего населения страны. В статистику попадают подтвержденные тестами случаи, а еще 25% россиян переносят заболевание в бессимптомной форме, передает Infox.

За последние сутки в России было выявлено 26 683 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Такие данные привел федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.