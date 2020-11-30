Кедми посоветовал России в 2021 году идти своим путем без оглядки на Запад

Москва, 29 ноября. Россия сможет добиться успеха в 2021 году. Для этого ей нужно продолжать идти своим путем и не оглядываться на Запад, заявил политолог Яков Кедми.

В следующем году, по словам эксперта, России придется решать ранее возникшие проблемы. Речь идет о пандемии коронавируса, а также об антироссийской и санкционной политике Запада.

С эпидемией COVID-19 в РФ удастся справиться с помощью вакцинации населения. Решить проблемы в международных отношениях помогут «заклятые» партнеры. Кедми считает, что они неожиданно начнут «поедать» сами себя. Внутри ЕС и НАТО возникнут конфликты и политические междусобойчики. Это не позволит США и странам Евросоюза выйти из кризиса, сообщил портал Infox.

Поступательному развитию России в 2021 году, как отметил Кедми, не смогут помешать падающие цены на энергоносители, козни Киева и новые санкции.

Политолог ранее заявил, что Джо Байден больше не будет помогать Украине. В услугах Киева Вашингтон теперь не нуждается, потому что украинцы уже выполнили свою геополитическую роль, испортив отношения с Москвой.