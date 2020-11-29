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Опубликовано видео взрыва в многоквартирном доме во Всеволожске

Опубликовано видео взрыва в многоквартирном доме во Всеволожске

Всеволожск, 29 ноября. Стали известны новые подробности взрыва в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области.

Мощный взрыв прогремел в одной из квартир во Всеволожске вечером 29 ноября. На момент происшествия в квартире находилась девушка. Она является съемщиком квартиры, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Момент взрыва в квартире попал на видео.

Сигнал о взрыве поступил на пульт спасателей в 21:40 по московскому времени. В дом не проведен газ, жилое здание лишь электрифицировано.

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