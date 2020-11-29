Малышева назвала доступный способ профилактики COVID-19

Москва, 29 ноября. Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала простой способ минимизировать риск заражения коронавирусом.

Малышева рекомендовала россиянам употреблять сосательные леденцы с хлоридом цетилпиридиния в составе. Вместе с этим можно использовать спреи для горла с аналогичным веществом, заявила ведущая в эфире Первого канала.

Эпидемиолог Александр Горелов отметил, что коронавирус активно размножается в слюнной железе. В связи с этим употребление средств с цетилпиридиния хлоридом может побороть вирус на шесть часов. Медик призвал россиян не забывать о масочном режиме и социальной дистанции.

Ученые из Университета Кардиффа уже заявляли о способности хлорида цетилпиридиния уменьшать уровень вирусного материала. Однако сейчас у исследователей недостаточно оснований, чтобы советовать это вещество для профилактики COVID-19.

Малышева ранее назвала бюджетное средство для лечения коронавирусной инфекции. Она отметила, что небольшие дозы аспирина помогают пациентам с COVID-19 избежать госпитализации.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко недавно заявил, что пандемия коронавируса в России может закончиться в следующем году. Массовая вакцинация граждан РФ от COVID-19 запланирована на январь-февраль 2021 года, а люди из группы риска получат прививку уже в декабре 2020 года, передает «ФедералПресс».