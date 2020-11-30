Болсонару-младший спровоцировал дипломатический конфликт с Китаем

Губернатор Жоау Дориа анонсировал создание широкой оппозиционной коалиции, на улицах Сан-Паулу вновь стрельба и поджоги, Бразилия обсуждает развитие отношений с Ираном, Пекин в ярости из-за обвинений сына бразильского президента — редакция Telegram-канала «Байки из фавел» рассказывает о главных событиях минувшей недели в Бразилии

Широкий фронт против Болсонару?

23 ноября губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа, известный своим конфликтом с президентом Болсонару, в интервью изданию Estado de Sao Paolo заявил о необходимости создания широкого фронта партий к 2022 году, когда в стране пройдут всеобщие выборы.

Дориа не скрывает своих президентских амбиций и показал готовность сотрудничать с бывшими политическими оппонентами. Под «широким фронтом» губернатор имеет в виду союз центристских и умеренно правых и левых партий, а также опальных экс-министров правительства Болсонару — Энрике Мандетту (министр здравоохранения) и Сержио Моро (министр юстиции).

«Фронт должен быть не против Болсонару, а за Бразилию», — заявил политик.

Дориа, впрочем, лукавит. Такая «презентативная» выборка необходима лишь для одной цели – победы над Жаиром Болсонару на президентских выборах, а также против его союзников на губернаторских и парламентских выборах.

Очевидно, амбиции Жоау Дории подогрели результаты первого тура муниципальных выборов: которые показали слабость проправительственных сил. На выборах мэров в крупных городах планку первого тура не преодолели 9 из 14 доверенных лиц Болсонару. В то же время центристские «Демократы» почти в полтора раза увеличили количество «контролируемых» муниципалитетов, а «Социал-демократическая партия» (членом которой является сам Дориа) и дружественное ей «Демократическое движение» хоть и потеряли позиции, но остались в лидерах по местному представительству.

Также, судя по результатам первого тура, сейчас наиболее подходящий момент для диалога с партиями левой ориентации, ведь «социалисты» продолжают терять доверие граждан — «Партия трудящихся» Лулы да Силвы показала свой худший результат на муниципальных выборах в XX-веке.

Иначе говоря, Дориа отлично понял смысл простой русской пословицы «куй, пока горячо». Но на пути к формированию широкого альянса возникают две проблемы. Во-первых, в лагере бывших союзников Болсонару и так достаточно потенциальных лидеров с президентскими амбициями. Например, спикер нижней палаты Родриго Майя («Демократы»). Захочет ли он стать частью союза губернатора, а не самолично возглавить умеренную оппозицию — большой вопрос, хоть он еще и не заявлял о своих претензиях на 2022 год.

Во-вторых, конструктивный диалог с «левыми» партиями сейчас представляется труднодостижимым. После освобождения из тюрьмы Лулы да Силвы партия вновь встала на рельсы конфронтации и одиночной политики, что аукнулось ужасными результатами на минувших выборах.

Тут крайне важную роль сыграет сам Лула — если опытный политик осознает пугающую перспективу дальнейшей стагнации своей партии, то широкий союз возможен. Однако судя по текущей риторике, Лула и Хоффман (действующий председатель партии — прим.) все еще питают иллюзии о фантомном левом повороте, до которого в реальности как Аргентине до погашения внешнего долга. Против идеи широкого альянса играют и давняя обида на «Демократическое движение»: его председатель Мишел Темер четыре года назад, по сути, устроил импичмент Дилме Руссефф, будучи при этом ее вице-президентом.

Сам Дориа в последнее время делает значительные успехи. Его протеже, действующий мэр Сан-Паулу Бруно Ковас имеет неплохие шансы на переизбрание, а столь критикуемая президентом китайская вакцина, продвижением которой занимается близкий к мэрии НИИ, уже поставляется в Бразилию.

A farmacêutica chinesa Sinovac Biotech enviou ao Brasil as primeiras 120 mil doses prontas da Coronavac https://t.co/yFZLn1pg3l — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 21, 2020

Если второй тур муниципальных выборов подтвердит текущие тренды, то формирование широкой оппозиции останется возможным, несмотря на внутренние партийные противоречия. По крайней мере, времени у Дориа и сочувствующих еще предостаточно.

Сан-Паулу в страхе

Утро 24 ноября заставило жителей штата Сан-Паулу вспомнить о событиях восьмилетней давности, когда картель «Первая столичная команда» месяц устраивал диверсии — в основном против полиции и военных.

Примерно в 2:40 утра в центре города Араракуара в 270 км от Сан-Паулу раздались первые выстрелы, которые вскоре переросли в полноценную перестрелку. По свидетельствам очевидцев, отряд тяжеловооруженных преступников из 20 человек ограбил сберегательную кассу банка Бразилии, один частный банк и ювелирный магазин, после чего вступил в бой с военной полицией.

Heavily armed criminals attack the city of Araraquara in interior of the state of São Paulo.



A heavily armed group of criminals (probably of the PCC) attacked the city of Araraquara, this tuesday at 2:30 AM. pic.twitter.com/kTBKoQZQIF — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) November 24, 2020

O maluco tá de colete, capacete, fuzil, deve ter um estoque de munição gigantesco pelo tanto de tiro que rolou, pronto pra uma guerra. Enquanto isso, Dona Lourdes e o Clóvis de Araraquara acham que se eles tivessem uma arminha em casa isso não ia ter rolado. pic.twitter.com/VqxsuJOMlE — Trancado pelo Curso (@gmguerreiro98) November 24, 2020

Terror em Araraquara, interior de São Paulo #BalançoGeral pic.twitter.com/hbaHpgxTGX — Balanço Geral (@balancogeral) November 24, 2020

Estou muito assustado até agora, nem consegui dormir direito. Um dos tiroteios aconteceu a 3 ruas de onde eu moro, os tiros davam mt eco e deu mt medo. Isso pq acabou de fazer um ano que moro aqui em Araraquara. pic.twitter.com/aJegvuuT6K — gabs (@boletuuu) November 24, 2020

Quase 5 da manhã e o tiroteio em #araraquara continua assustadoramente. Não saiam na rua nessa região, tomem cuidado, isso não está perto de terminar, muitos tiros. pic.twitter.com/qcMcmcfYbc — Tamanduá de óculos ???????????? (@DeAtivista) November 24, 2020

Отходя бандиты заминировали вход в банк и подожгли 10 машин, преградив дорогу полиции.

O vídeo que acabei de receber de #araraquara. Atearam fogo e estão fazendo bloqueio para os policiais não saírem do batalhão. Os tiros continuam pelo centro da cidade já faz quase 40 min. Estão passando de carro e moto pelos bairros assaltando e atirando. Cuidado Araraquara pic.twitter.com/iqSI33wiSB — Faroeste Araraquarense ???????? (@nescaio_) November 24, 2020

Araraquara com trocas de tiros intensa na madrugada desta terça-feira. No vídeo, veículos sendo incendiados defronte ao 13º Batalhão da PM pic.twitter.com/nYawdqb1uM — Marcos Chiocchini (@MChiocchini) November 24, 2020

Madrugada de terror: criminosos armados atacam banco em Araraquara (SP) #HojeEmDia pic.twitter.com/BXtycJZn5n — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) November 24, 2020

Несмотря на преследование с воздуха и объявление тревоги по всему штату, нападавшим удалось скрыться. Общий ущерб от ограбления банков и ювелирного магазина оценили в 5 миллионов реалов или 930 тысяч долларов. Сообщений о погибших и раненых бандитах, гражданских или полицейских не поступало.

Спустя 5 дней после перестрелки у следствия и СМИ остается больше вопросов, чем ответов. До сих пор доподлинно неизвестно, кем были нападавшие. С первых же новостей о стрельбе жители заговорили о боевиках из ПСК, поскольку, по распространенному мнению, только у ПСК в штате достаточно сил и ресурсов для такого нападения.

В действительности на них указывают два фактора. Во-первых, поджигание авто для преграждения дорог — излюбленная тактика «братьев» из ПСК, которой они пользовались еще в далеком 2006 году. Во-вторых, наркобандиты всегда были падки на банковские сейфы и набитые битком кассы — в 2005 году они атаковали офис Центрального банка в Форталезе, а в 2017 году совершили крупнейшее ограбление в истории Парагвая, выкрав из офиса охранной компании Просегур около 10 миллионов долларов.

Впрочем, есть и поводы усомниться в причастности ПСК. В последние пять лет картель перешел к тактике незаметного присутствия и сращивания с политическими элитами штата и страны. Нельзя сказать, что «братья» ушли в подполье — конец 2017 года омрачился боями за тюрьмы штатах Рорайма, Амазонас и Риу-Гранди-ду-Норте, а прокси картеля по сей день воюют с «Красной командой» из Рио. Но в фавелах города Сан-Паулу уже не увидишь вооруженных до зубов отморозков с характерными татуировками и черной униформой — за такое руководство ПСК лишает и членства в картеле и жизни.

При известном полиции годовом доходе от наркоторговли в 100 миллионов долларов картелю нет нужды в ограблении небольших банков — слишком велики издержки. Нападение могли организовать диссиденты из картеля вопреки воле его руководства или вовсе приезжие из других штатов — в близлежащем Рио-де-Жанейро, например, многочисленные мелкие банды из бывших полицейских и военных уже теснят «Красную команду».

Проступок сына президента

Сенатор от штата Рио-де-Жанейру, председатель парламентской комиссии по международным делам и младший сын президента Эдуарду Болсонару вновь принялся за любимое дело — писать эмоциональные посты в соцсетях, за которые оправдываться и краснеть приходится как отцу, так и правительству.

Вечером 23 ноября Болсонару-младший подлил масла в огонь и без того напряженных отношений с Китаем, обвинив Пекин в шпионаже. В своем Twitter сенатор рассказал о том, что Бразилия якобы присоединилась к программе «Clean Networks» Дональда Трампа по созданию мировой системы 5G «без шпионажа Китая». Разумеется, с участием выбранных США компаний.

«Это произошло на фоне отказа от подрядчиков, классифицированных как агрессоры и враги свободы, таких как Коммунистическая партия Китая», — гласил пост.

Поняв, что с агрессивностью в формулировках случился явный перебор, сенатор поспешно удалил пост. Но к его несчастью сотрудники китайского посольства часто мониторят соцсети подобных политиков и успели ознакомиться с его мнением. В ответ на обвинения посольство Китая опубликовало в Twitter, без преувеличения, целый трактат на 17 постов.

O tom intimidador...https://t.co/nnvuLIPkD6 — Jornal da Cidade Online (@JornalDaCidadeO) November 25, 2020

Посол Янг Ванминг обвинил семью президента в подрыве «исторически дружеских» отношений между двумя странами и потакании политике «правых радикалов» из США. И заодно предупредил, что если бразильские политики продолжат разрушать китайско-бразильские отношения, то они «столкнутся с серьезными последствиями и понесут историческую ответственность за подрыв партнерства».

Тон представителей посольства тоже можно понять: Китай почти никак не отреагировал на нападки президента на китайскую вакцину и на обещания не допустить Huawei к процессу создания сети 5G в Бразилии. Сейчас же Пекин уже не просто посоветовал особо говорливым лишний раз думать над контентом в Сети, а напрямую намекнул президенту, что антикитайская риторика может ему дорого стоить. Правда, об этом ему намекали еще в 2018 году — тогда вскоре после победы на выборах китайская делегация первой нанесла визит Болсонару.

За напакостившего сына президента вновь пришлось вступаться правительству. МИД Бразилии над ответом думал два дня, после чего заявил о «неприемлемом агрессивном тоне» посольства (казалось бы, чья бы корова…) и недопустимости «выражения мнений дипломатическими представителями посредством соцсетей».

Enquanto o Itamaraty teve a preocupação de dar a resposta apropriada, o restante da classe política e órgãos da grande imprensa nacional renderam-se à chantagem do Partido Comunista Chinês.https://t.co/kCGxrZ3Jav — Jornal da Cidade Online (@JornalDaCidadeO) November 26, 2020

На следующий день к критике Ванминга присоединился и вице-президент Гамилтон Моурау, прозванный «агентом Пекина» за защиту китайской вакцины и Huawei.

«Посол Китая второй раз реагирует подобным образом. В соответствии с дипломатическими обычаями, если коллега недоволен тем, что происходит в стране, он должен направить официальную ноту в Министерство иностранных дел Бразилии, и уже Итамарати предоставляет свои доводы. Не в соцсетях, ибо иначе это превращается в карнавал», — заявил Моурау.

После этого посольство и сам Ванминг свои твиты тоже удалили. Но отсутствие в Сети постов с «любезностями» не устраняет факта значительного ухудшения отношений Бразилиа и Пекина, а поведение членов семьи президента говорит о том, что в оставшиеся два года мандата Болсонару подобные дипломатические скандалы не будут редкостью.

Бразилия ищет новых друзей

Пока отношения с Китаем остаются напряженными, в ЕС критикуют Бразилию за экологическую политику, а перспективы связей с Вашингтоном остаются, мягко говоря, туманными, руководство Бразилии активно ищет новых друзей на международной арене.

СМИ приписывают Жаиру Болсонару союз с Владимиром Путиным, а министр экономики Паулу Гедес говорит о планах увеличения товарооборота с Индией с 2 до 20 миллиардов, британско-бразильская экономическая комиссия обещает углубление двусторонних торговых связей.

Но если развитие отношений с Россией, Великобританией и Индией еще было предсказуемо, то углубление сотрудничества с Ираном до недавнего времени выглядело невозможным в связи с потаканием внешней политике Вашингтона.

#Brasil discute cooperación con #Irán



Ayer, el asesor de seguridad nacional brasileño, general Augusto Heleno, se reunió con el embajador iraní Hossein Karibi. Los representantes de los dos países discutieron el comercio bilateral y expresaron su opinión pic.twitter.com/Y4W46fsWac — iara sales - #VotoEmCédula! (@iaras2007) November 26, 2020

25 ноября советник президента по национальной безопасности генерал Аугусто Элено провел встречу с послом Ирана Хосейном Кариби. Представители двух стран обсудили двустороннюю торговлю и выразили мнение о необходимости развития экономических связей в постпандемическое время.

Но в данном случае примечательны не формальности, а сам факт встречи. К тому же с послом встретился не министр иностранных дел, не вице-премьер и даже не представитель конгресса, а наиболее уважаемый среди военных генерал.

Судя по всему, блок военных в правительстве перехватывает инициативу в определении внешнеполитического курса Бразилии. Военные продвигают идею более многовекторной политики, развивая отношения с региональными лидерами — Россией, Индией, Великобританией и Южной Кореей, и отказываясь от ориентации на позиции Вашингтона.

Партия «олавистов» (последователи идей и ученики философа и бывшего наставника Жаира Болсонару Олаву де Карвальо. — прим. ФАН) остается приверженной развитию первоочередных отношений с США, но такие идеи сейчас в Планалту крайне непопулярны, учитывая назревающий конфликт Болсонару и Байдена. Что же касается самого президента Бразилии, то он склоняется к стратегии военных, но с признанием победы Байдена предпочитает ждать до последнего.

Самое смертельное ДТП за 20 лет

Минувшая неделя для жителей штата Сан-Паулу оказалась крайне тяжелой. Вдобавок к страху после перестрелок в Араракуаре добавилась трагедия неподалеку от города Тагуаи. Около семи утра 25 ноября автобус с 52 работниками швейной фабрики столкнулся с фурой. Дорожная полиция рассматривает две версии — обгон в запрещенном месте и отказ тормозов у автобуса.

???????? FLASH - At least 40 dead and several injured following a very violent collision between a #bus and a truck, near #Taguai, Brazil. The underground bus company was not licensed to drive and had already collected 11 fines. pic.twitter.com/WPfyai9SSz — Gaudinot Élisabeth ???? (@GaudinotE) November 25, 2020

#Taguai

*GRAPHIC warning*

-Tragic Crash-

Atleast 41 people were killed when a coach bus and truck collided on Alfredo de Oliveira Carvalho Highway, just outside Taguaí; near Sao Paulo, Brazil.



15 people were rescued with injuries.



????: Jornal O Movimento pic.twitter.com/56W5XDnn3Y — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020

TRAGÉDIA NA RODOVIA PRÓXIMO A TAGUAÍ (interior de SP) ocorrida hoje (25/11), envolvendo um ônibus e um caminhão deixam pelo menos 37 MORTOS.



Oremos pelas famílias e amigos daqueles que partiram. pic.twitter.com/ZHJUgvT60S — Alfredo Torres ♿️ (@alfredotorresms) November 25, 2020

На месте аварии моментально погибли 35 пассажиров, еще шестеро скончались в больнице. Авария стала самой смертельной за всю историю штата и самой смертельной в Бразилии за последние 22 года.

Даже если трагедия произошла из-за отказа тормозов, то человеческий фактор все равно сыграл плачевную роль: позднее выяснилось, что компания-перевозчик была лишена лицензии, а сам автобус был непригоден для перевозки людей. К сожалению, в Бразилии это обыденная практика.

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