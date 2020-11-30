Болсонару-младший спровоцировал дипломатический конфликт с Китаем

Губернатор Жоау Дориа анонсировал создание широкой оппозиционной коалиции, на улицах Сан-Паулу вновь стрельба и поджоги, Бразилия обсуждает развитие отношений с Ираном, Пекин в ярости из-за обвинений сына бразильского президента — редакция Telegram-канала «Байки из фавел» рассказывает о главных событиях минувшей недели в Бразилии
Широкий фронт против Болсонару?
23 ноября губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа, известный своим конфликтом с президентом Болсонару, в интервью изданию Estado de Sao Paolo заявил о необходимости создания широкого фронта партий к 2022 году, когда в стране пройдут всеобщие выборы.
Дориа не скрывает своих президентских амбиций и показал готовность сотрудничать с бывшими политическими оппонентами. Под «широким фронтом» губернатор имеет в виду союз центристских и умеренно правых и левых партий, а также опальных экс-министров правительства Болсонару — Энрике Мандетту (министр здравоохранения) и Сержио Моро (министр юстиции).
«Фронт должен быть не против Болсонару, а за Бразилию», — заявил политик.
Дориа, впрочем, лукавит. Такая «презентативная» выборка необходима лишь для одной цели – победы над Жаиром Болсонару на президентских выборах, а также против его союзников на губернаторских и парламентских выборах.
Очевидно, амбиции Жоау Дории подогрели результаты первого тура муниципальных выборов: которые показали слабость проправительственных сил. На выборах мэров в крупных городах планку первого тура не преодолели 9 из 14 доверенных лиц Болсонару. В то же время центристские «Демократы» почти в полтора раза увеличили количество «контролируемых» муниципалитетов, а «Социал-демократическая партия» (членом которой является сам Дориа) и дружественное ей «Демократическое движение» хоть и потеряли позиции, но остались в лидерах по местному представительству.
Также, судя по результатам первого тура, сейчас наиболее подходящий момент для диалога с партиями левой ориентации, ведь «социалисты» продолжают терять доверие граждан — «Партия трудящихся» Лулы да Силвы показала свой худший результат на муниципальных выборах в XX-веке.
Иначе говоря, Дориа отлично понял смысл простой русской пословицы «куй, пока горячо». Но на пути к формированию широкого альянса возникают две проблемы. Во-первых, в лагере бывших союзников Болсонару и так достаточно потенциальных лидеров с президентскими амбициями. Например, спикер нижней палаты Родриго Майя («Демократы»). Захочет ли он стать частью союза губернатора, а не самолично возглавить умеренную оппозицию — большой вопрос, хоть он еще и не заявлял о своих претензиях на 2022 год.
Во-вторых, конструктивный диалог с «левыми» партиями сейчас представляется труднодостижимым. После освобождения из тюрьмы Лулы да Силвы партия вновь встала на рельсы конфронтации и одиночной политики, что аукнулось ужасными результатами на минувших выборах.
Тут крайне важную роль сыграет сам Лула — если опытный политик осознает пугающую перспективу дальнейшей стагнации своей партии, то широкий союз возможен. Однако судя по текущей риторике, Лула и Хоффман (действующий председатель партии — прим.) все еще питают иллюзии о фантомном левом повороте, до которого в реальности как Аргентине до погашения внешнего долга. Против идеи широкого альянса играют и давняя обида на «Демократическое движение»: его председатель Мишел Темер четыре года назад, по сути, устроил импичмент Дилме Руссефф, будучи при этом ее вице-президентом.
Сам Дориа в последнее время делает значительные успехи. Его протеже, действующий мэр Сан-Паулу Бруно Ковас имеет неплохие шансы на переизбрание, а столь критикуемая президентом китайская вакцина, продвижением которой занимается близкий к мэрии НИИ, уже поставляется в Бразилию.
A farmacêutica chinesa Sinovac Biotech enviou ao Brasil as primeiras 120 mil doses prontas da Coronavac https://t.co/yFZLn1pg3l— CNN Brasil (@CNNBrasil) November 21, 2020
Если второй тур муниципальных выборов подтвердит текущие тренды, то формирование широкой оппозиции останется возможным, несмотря на внутренние партийные противоречия. По крайней мере, времени у Дориа и сочувствующих еще предостаточно.
Сан-Паулу в страхе
Утро 24 ноября заставило жителей штата Сан-Паулу вспомнить о событиях восьмилетней давности, когда картель «Первая столичная команда» месяц устраивал диверсии — в основном против полиции и военных.
Примерно в 2:40 утра в центре города Араракуара в 270 км от Сан-Паулу раздались первые выстрелы, которые вскоре переросли в полноценную перестрелку. По свидетельствам очевидцев, отряд тяжеловооруженных преступников из 20 человек ограбил сберегательную кассу банка Бразилии, один частный банк и ювелирный магазин, после чего вступил в бой с военной полицией.
Heavily armed criminals attack the city of Araraquara in interior of the state of São Paulo.— Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) November 24, 2020
A heavily armed group of criminals (probably of the PCC) attacked the city of Araraquara, this tuesday at 2:30 AM. pic.twitter.com/kTBKoQZQIF
O maluco tá de colete, capacete, fuzil, deve ter um estoque de munição gigantesco pelo tanto de tiro que rolou, pronto pra uma guerra. Enquanto isso, Dona Lourdes e o Clóvis de Araraquara acham que se eles tivessem uma arminha em casa isso não ia ter rolado. pic.twitter.com/VqxsuJOMlE— Trancado pelo Curso (@gmguerreiro98) November 24, 2020
Terror em Araraquara, interior de São Paulo #BalançoGeral pic.twitter.com/hbaHpgxTGX— Balanço Geral (@balancogeral) November 24, 2020
Estou muito assustado até agora, nem consegui dormir direito. Um dos tiroteios aconteceu a 3 ruas de onde eu moro, os tiros davam mt eco e deu mt medo. Isso pq acabou de fazer um ano que moro aqui em Araraquara. pic.twitter.com/aJegvuuT6K— gabs (@boletuuu) November 24, 2020
Quase 5 da manhã e o tiroteio em #araraquara continua assustadoramente. Não saiam na rua nessa região, tomem cuidado, isso não está perto de terminar, muitos tiros. pic.twitter.com/qcMcmcfYbc— Tamanduá de óculos ???????????? (@DeAtivista) November 24, 2020
Отходя бандиты заминировали вход в банк и подожгли 10 машин, преградив дорогу полиции.
O vídeo que acabei de receber de #araraquara. Atearam fogo e estão fazendo bloqueio para os policiais não saírem do batalhão. Os tiros continuam pelo centro da cidade já faz quase 40 min. Estão passando de carro e moto pelos bairros assaltando e atirando. Cuidado Araraquara pic.twitter.com/iqSI33wiSB— Faroeste Araraquarense ???????? (@nescaio_) November 24, 2020
Araraquara com trocas de tiros intensa na madrugada desta terça-feira. No vídeo, veículos sendo incendiados defronte ao 13º Batalhão da PM pic.twitter.com/nYawdqb1uM— Marcos Chiocchini (@MChiocchini) November 24, 2020
Madrugada de terror: criminosos armados atacam banco em Araraquara (SP) #HojeEmDia pic.twitter.com/BXtycJZn5n— Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) November 24, 2020
Несмотря на преследование с воздуха и объявление тревоги по всему штату, нападавшим удалось скрыться. Общий ущерб от ограбления банков и ювелирного магазина оценили в 5 миллионов реалов или 930 тысяч долларов. Сообщений о погибших и раненых бандитах, гражданских или полицейских не поступало.
Спустя 5 дней после перестрелки у следствия и СМИ остается больше вопросов, чем ответов. До сих пор доподлинно неизвестно, кем были нападавшие. С первых же новостей о стрельбе жители заговорили о боевиках из ПСК, поскольку, по распространенному мнению, только у ПСК в штате достаточно сил и ресурсов для такого нападения.
В действительности на них указывают два фактора. Во-первых, поджигание авто для преграждения дорог — излюбленная тактика «братьев» из ПСК, которой они пользовались еще в далеком 2006 году. Во-вторых, наркобандиты всегда были падки на банковские сейфы и набитые битком кассы — в 2005 году они атаковали офис Центрального банка в Форталезе, а в 2017 году совершили крупнейшее ограбление в истории Парагвая, выкрав из офиса охранной компании Просегур около 10 миллионов долларов.
Впрочем, есть и поводы усомниться в причастности ПСК. В последние пять лет картель перешел к тактике незаметного присутствия и сращивания с политическими элитами штата и страны. Нельзя сказать, что «братья» ушли в подполье — конец 2017 года омрачился боями за тюрьмы штатах Рорайма, Амазонас и Риу-Гранди-ду-Норте, а прокси картеля по сей день воюют с «Красной командой» из Рио. Но в фавелах города Сан-Паулу уже не увидишь вооруженных до зубов отморозков с характерными татуировками и черной униформой — за такое руководство ПСК лишает и членства в картеле и жизни.
При известном полиции годовом доходе от наркоторговли в 100 миллионов долларов картелю нет нужды в ограблении небольших банков — слишком велики издержки. Нападение могли организовать диссиденты из картеля вопреки воле его руководства или вовсе приезжие из других штатов — в близлежащем Рио-де-Жанейро, например, многочисленные мелкие банды из бывших полицейских и военных уже теснят «Красную команду».
Проступок сына президента
Сенатор от штата Рио-де-Жанейру, председатель парламентской комиссии по международным делам и младший сын президента Эдуарду Болсонару вновь принялся за любимое дело — писать эмоциональные посты в соцсетях, за которые оправдываться и краснеть приходится как отцу, так и правительству.
Вечером 23 ноября Болсонару-младший подлил масла в огонь и без того напряженных отношений с Китаем, обвинив Пекин в шпионаже. В своем Twitter сенатор рассказал о том, что Бразилия якобы присоединилась к программе «Clean Networks» Дональда Трампа по созданию мировой системы 5G «без шпионажа Китая». Разумеется, с участием выбранных США компаний.
«Это произошло на фоне отказа от подрядчиков, классифицированных как агрессоры и враги свободы, таких как Коммунистическая партия Китая», — гласил пост.
Поняв, что с агрессивностью в формулировках случился явный перебор, сенатор поспешно удалил пост. Но к его несчастью сотрудники китайского посольства часто мониторят соцсети подобных политиков и успели ознакомиться с его мнением. В ответ на обвинения посольство Китая опубликовало в Twitter, без преувеличения, целый трактат на 17 постов.
O tom intimidador...https://t.co/nnvuLIPkD6— Jornal da Cidade Online (@JornalDaCidadeO) November 25, 2020
Посол Янг Ванминг обвинил семью президента в подрыве «исторически дружеских» отношений между двумя странами и потакании политике «правых радикалов» из США. И заодно предупредил, что если бразильские политики продолжат разрушать китайско-бразильские отношения, то они «столкнутся с серьезными последствиями и понесут историческую ответственность за подрыв партнерства».
Тон представителей посольства тоже можно понять: Китай почти никак не отреагировал на нападки президента на китайскую вакцину и на обещания не допустить Huawei к процессу создания сети 5G в Бразилии. Сейчас же Пекин уже не просто посоветовал особо говорливым лишний раз думать над контентом в Сети, а напрямую намекнул президенту, что антикитайская риторика может ему дорого стоить. Правда, об этом ему намекали еще в 2018 году — тогда вскоре после победы на выборах китайская делегация первой нанесла визит Болсонару.
За напакостившего сына президента вновь пришлось вступаться правительству. МИД Бразилии над ответом думал два дня, после чего заявил о «неприемлемом агрессивном тоне» посольства (казалось бы, чья бы корова…) и недопустимости «выражения мнений дипломатическими представителями посредством соцсетей».
Enquanto o Itamaraty teve a preocupação de dar a resposta apropriada, o restante da classe política e órgãos da grande imprensa nacional renderam-se à chantagem do Partido Comunista Chinês.https://t.co/kCGxrZ3Jav— Jornal da Cidade Online (@JornalDaCidadeO) November 26, 2020
На следующий день к критике Ванминга присоединился и вице-президент Гамилтон Моурау, прозванный «агентом Пекина» за защиту китайской вакцины и Huawei.
«Посол Китая второй раз реагирует подобным образом. В соответствии с дипломатическими обычаями, если коллега недоволен тем, что происходит в стране, он должен направить официальную ноту в Министерство иностранных дел Бразилии, и уже Итамарати предоставляет свои доводы. Не в соцсетях, ибо иначе это превращается в карнавал», — заявил Моурау.
Resposta da China a Eduardo Bolsonaro foi 'diplomaticamente' errada, diz Mourão https://t.co/OupgNUIXM4 #G1 pic.twitter.com/49VD9RdZrT— G1 (@g1) November 27, 2020
После этого посольство и сам Ванминг свои твиты тоже удалили. Но отсутствие в Сети постов с «любезностями» не устраняет факта значительного ухудшения отношений Бразилиа и Пекина, а поведение членов семьи президента говорит о том, что в оставшиеся два года мандата Болсонару подобные дипломатические скандалы не будут редкостью.
Бразилия ищет новых друзей
Пока отношения с Китаем остаются напряженными, в ЕС критикуют Бразилию за экологическую политику, а перспективы связей с Вашингтоном остаются, мягко говоря, туманными, руководство Бразилии активно ищет новых друзей на международной арене.
СМИ приписывают Жаиру Болсонару союз с Владимиром Путиным, а министр экономики Паулу Гедес говорит о планах увеличения товарооборота с Индией с 2 до 20 миллиардов, британско-бразильская экономическая комиссия обещает углубление двусторонних торговых связей.
Но если развитие отношений с Россией, Великобританией и Индией еще было предсказуемо, то углубление сотрудничества с Ираном до недавнего времени выглядело невозможным в связи с потаканием внешней политике Вашингтона.
#Brasil discute cooperación con #Irán— iara sales - #VotoEmCédula! (@iaras2007) November 26, 2020
Ayer, el asesor de seguridad nacional brasileño, general Augusto Heleno, se reunió con el embajador iraní Hossein Karibi. Los representantes de los dos países discutieron el comercio bilateral y expresaron su opinión pic.twitter.com/Y4W46fsWac
25 ноября советник президента по национальной безопасности генерал Аугусто Элено провел встречу с послом Ирана Хосейном Кариби. Представители двух стран обсудили двустороннюю торговлю и выразили мнение о необходимости развития экономических связей в постпандемическое время.
Но в данном случае примечательны не формальности, а сам факт встречи. К тому же с послом встретился не министр иностранных дел, не вице-премьер и даже не представитель конгресса, а наиболее уважаемый среди военных генерал.
Судя по всему, блок военных в правительстве перехватывает инициативу в определении внешнеполитического курса Бразилии. Военные продвигают идею более многовекторной политики, развивая отношения с региональными лидерами — Россией, Индией, Великобританией и Южной Кореей, и отказываясь от ориентации на позиции Вашингтона.
Партия «олавистов» (последователи идей и ученики философа и бывшего наставника Жаира Болсонару Олаву де Карвальо. — прим. ФАН) остается приверженной развитию первоочередных отношений с США, но такие идеи сейчас в Планалту крайне непопулярны, учитывая назревающий конфликт Болсонару и Байдена. Что же касается самого президента Бразилии, то он склоняется к стратегии военных, но с признанием победы Байдена предпочитает ждать до последнего.
Самое смертельное ДТП за 20 лет
Минувшая неделя для жителей штата Сан-Паулу оказалась крайне тяжелой. Вдобавок к страху после перестрелок в Араракуаре добавилась трагедия неподалеку от города Тагуаи. Около семи утра 25 ноября автобус с 52 работниками швейной фабрики столкнулся с фурой. Дорожная полиция рассматривает две версии — обгон в запрещенном месте и отказ тормозов у автобуса.
???????? FLASH - At least 40 dead and several injured following a very violent collision between a #bus and a truck, near #Taguai, Brazil. The underground bus company was not licensed to drive and had already collected 11 fines. pic.twitter.com/WPfyai9SSz— Gaudinot Élisabeth ???? (@GaudinotE) November 25, 2020
#Taguai— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020
*GRAPHIC warning*
-Tragic Crash-
Atleast 41 people were killed when a coach bus and truck collided on Alfredo de Oliveira Carvalho Highway, just outside Taguaí; near Sao Paulo, Brazil.
15 people were rescued with injuries.
????: Jornal O Movimento pic.twitter.com/56W5XDnn3Y
TRAGÉDIA NA RODOVIA PRÓXIMO A TAGUAÍ (interior de SP) ocorrida hoje (25/11), envolvendo um ônibus e um caminhão deixam pelo menos 37 MORTOS.— Alfredo Torres ♿️ (@alfredotorresms) November 25, 2020
Oremos pelas famílias e amigos daqueles que partiram. pic.twitter.com/ZHJUgvT60S
На месте аварии моментально погибли 35 пассажиров, еще шестеро скончались в больнице. Авария стала самой смертельной за всю историю штата и самой смертельной в Бразилии за последние 22 года.
Даже если трагедия произошла из-за отказа тормозов, то человеческий фактор все равно сыграл плачевную роль: позднее выяснилось, что компания-перевозчик была лишена лицензии, а сам автобус был непригоден для перевозки людей. К сожалению, в Бразилии это обыденная практика.
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