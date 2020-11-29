Укладку труб «Северного потока — 2» могут возобновить в ближайшие дни

Берлин, 29 ноября. Оператор «Северного потока — 2» анонсировал возобновление работы над трубопроводом. Это, по данным компании Nord Stream 2 AG, может произойти в ближайшие дни.

К укладке труб, по словам оператора, будут привлечены суда с «якорным позиционированием». Соответствующее разрешение было получено от властей Германии и Дании. Какое именно судно будет вести работы, пока не известно.

У России, по данным портала Infox, есть два трубоукладчика — «Академик Черский» и баржа «Фортуна». Предполагалось, что оба судна будут задействованы в реализации проекта.

Радиостанция NDR, сославшись на источники, недавно заявила, что строительные работы могут стартовать 5 декабря. Управление водных путей и судоходства в Штральзунде в связи с этим предупредило капитанов кораблей быть осторожными при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Там в настоящее время заканчиваются две ветки «Северного потока — 2».