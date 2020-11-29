Кличко заявил о рекордном числе госпитализированных COVID-пациентов в Киеве

Киев, 29 ноября. В столице за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество случаев госпитализации среди заболевших COVID-19. На это обратил внимание мэр города Виталий Кличко.

Всего за прошедшие 24 часа в больницы поступил 121 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В общей сложности за это время выявлено 1520 новых случаев заражения, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Скончались за сутки 26 пациентов.

«Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей», — добавил Кличко.

Недавно первый вице-президент Академии экономических наук Украины обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому. Он призвал руководство отбросить все политические разногласия и закупить российскую вакцину «Спутник V», передает «ФедералПресс».

Виталия Кличко назвали возможным преемником главы государства Владимира Зеленского. Поддержать его кандидатуру решил экс-советник президента Украины Олег Соскин.