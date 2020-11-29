Женщина и ее четырехлетняя дочь найдены изрезанными в Саратове

Саратов, 29 ноября. Правоохранители возбудили проверку после обнаружения в одной из квартир города тел женщины и четырехлетней девочки с колото-резанными ранениями.

Отец женщины нашел трупы после того, как привел старшую внучку домой. Пройдя вглубь квартиры мужчина увидел изрезанных родственниц. Известно, что семья не состояла на учете в профилактических органах.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания ребенка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц», — сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Стражам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко распорядился надзорному ведомству организовать проверку инцидента.

В Санкт-Петербурге произошел похожий случай. Местный житель госпитализирован в ножевым ранением после конфликта с собутыльником во время застолья. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней тяжести.