Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме во Всеволожске

Всеволожск, 29 ноября. Мощный взрыв прогремел в одном из многоэтажных жилых домов Ленинградской области. Подробности инцидента сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сигнал о происшествии на проспекте Добровольского поступил в диспетчерскую службу в 21:40 по московскому времени. По словам собеседника издания, дом полностью функционирует на электричестве: он негазифицирован.

Многие местные жители и очевидцы публикуют в Сети кадры с места событий. Некоторые из них сообщают, что мощности взрывной волны хватило для того, чтобы отбросить на полсотни метров утеплитель, гипсокартон и другие материалы.

Недавно на окраине дагестанского Бабаюрта произошел взрыв в доме предполагаемого убийцы. Он при попытке задержания правоохранителями подорвался на гранате.