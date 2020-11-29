Звезда «Татьяниного дня» Рудова показала мужчину в своем профиле Instargam

Москва, 29 ноября. Хейтеры актрисы Натальи Рудовой нередко намекают ей, что в 37 лет пора найти возлюбленного и обзавестись семьей. Девушка выложила долгожданное фото с мужчиной.

Неоднократные доводы звезды о том, что только ей самой решать где, с кем и, главное, когда начинать отношения, не утихомиривали злопыхателей. Рудова решила ответить всем хейтерам сразу и опубликовала фотографию с представителем мужского пола. Им оказался сын бизнесвумен Анастасии Решетовой и рэпера Тимати.

«Давно мужика в ленте не было. А этот такой красивый, что не могу не выложить!» — написала в посте актриса.

Маленький Ратмир умилил пользователей Сети. Многие посчитали, что Рудова очень мило смотрится с мальчиком. Однако некоторые фанаты посчитали, что знаменитости пора заводить собственных детей или хотя бы выйти замуж. По их словам, Рудова могла бы стать прекрасной женой и матерью.

«Вы будете замечательная красивая и любимая мама!» — прокомментировала пользовательница Сети.

«Вах, какой мужчина!» — отметил поклонник.

«Куколка, когда у тебя уже появится мужчина?» — спросил фолловер.

Рудова оставила комментарии без ответа. Актриса ни разу не была замужем и считает, что личная жизнь должна оставаться тайной.

Недавно родители Ратмира объявили о своем расставании. По обоюдному согласию Решетовой и Тимати сын остался жить с матерью. Пара была вместе на протяжении шести лет и считалась одной из самых эффектных в российском шоу-бизнесе.